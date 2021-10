La Matinale de 19h // Le Festival Magic Barbès à FGO Barbara // 28/09/2021

Le monde qui s’ouvre c’est aussi le retour des festivals et des créations de toute sorte. Au sommaire de cette émission ce soir on reçoit les organisateurs du festival Magic Barbès qui se tiendra le week end prochain. Festival pluridisciplinaire, il propose des concerts, des conférences et des expositions. Tout un programme. Dans le zoom de la rédaction c’est l’association de podcast tu feras quoi plus tard qui viendra nous parler de leur projet si particulier. Maxime viendra nous éblouir de ses talents de chroniqueurs à la fin de cette émission.

Présentation : Chloé Bergeret / Réalisation : Kathleen Franck / Co-interview : Mathis / Chronique : Maxime Fassiotti / Coordination : Hugo Leroi / Invités : Mouss Amokrane et Armand Cosseron / Web : Hugo Leroi