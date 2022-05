La Matinale de 19h – Le droit à l’avortement : en péril, pas seulement aux Etats-Unis // 10/05/2022

Ce soir dans La Matinale, nous allons aborder un sujet très dense, fort et actuel : le droit à l’avortement est mis à mal aux Etats-Unis, avec la révélation du média Politico. L’amendement Roe vs Wade, dans la Constitution depuis 1975 et garantissant l’accès à l’avortement pour toutes les femmes aux USA, va surement être annulé par la Cour Suprême. Des manifestations s’en sont suivies dans tout le pays, et les affrontements entre « pro choix » et « anti choix » ne font que commencer. Malheureusement, il n’y a pas qu’aux USA que ce droit humain fondamental est questionné. C’est pourquoi, pour en parler, nous avons invité Esther Meunier, journaliste, spécialiste des droits des femmes, en particulier des droits sexuels et reproductifs. Elle a notamment mené une série de reportages sur le droit à l’IVG dans les pays où la procédure est illégale.

Dans le ZOOM, nous recevons l’Association du cinéma indépendant pour sa diffusion (ACID), qui a lancé un programme pour faire venir 50 jeunes ambassadeurices au festival de Cannes, avec des accréditations spéciales pour assister à au moins 4 projections de films. Nous acceuillerons Karin Ramette, chargée de relations au public de l’ACID, Hélène Milano, co présidente de l’ACID, et Rose Higorom, jeune ambassadrice de l’ACID.

Nous entendrons également la chronique de Guilhem Fabry, à propos de la zone d’Expression Prioritaire, ainsi que celle de Maxime Fassiotti, qui se mettra dans la peau d’un autre personnage.

Présentation : Chloé Bergeret / Co interviews : Anna Finot / Chroniqueurs : Guilhem Fabry et Maxime Fassiotti / Invité.e.s : Esther Meunier, Hélène Milano, Karin Ramette et Rose Higorom / Réalisation : Rosalie Berne / Coordination : Hugo Leroi