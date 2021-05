La Matinale de 19h // Le coût de la virilité // 10/05/21

Ce soir en deuxième partie d’émission, Damien Chazelle et le jazz seront au programme de la chronique d’Hugo Leroi. Et puis dans le zoom, on reçoit Bergmann, qui vient de sortir son album “No Curfew”, pas de couvre-feu, on a vraiment hâte…

Mais d’abord, que coûte la virilité à la société ? Les hommes tuent, les hommes volent, les hommes violent. Not all men, me dit-on, certes, mais reste que les auteurs des crimes les plus graves sont des hommes dans une écrasante majorité des cas. Une conséquence logique du patriarcat ? C’est ce que montre notre invitée, Lucile Peytavin, qui dans un essai Le coût de la virilité cherche à chiffrer le coût économique de cette situation. On en parle avec elle jusqu’à 19h30.

Présentation : Colin Gruel / Co-interview et Zoom : Anaïs Martinez / Web : Anaïs / Chronique et Coordination : Hugo Leroi