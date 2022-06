La Matinale de 19h – La situation précaire des étudiants en médecine // 02/06/2022

Ce soir dans La Matinale, nous discuterons de la situation des étudiants en médecine, toujours plus préoccupé.e.s par des réformes poussives ainsi qu’une crise sanitaire qui peine à réellement se terminer. Dans une lettre ouverte adressée aux Ministres de la Santé et de la Prévention ainsi que de l’Education Nationale, les étudiants de l’ANEMF (Association Nationale des Etudiants en Médecine de France) alertent : « Les réformes en cours dans les études de santé sont inabouties. L’augmentation significative du nombre d’étudiants et la révolution pédagogique promise n’ont pas été accompagnées de moyens humains et matériels suffisants. Il est urgent d’augmenter le nombre de personnels hospitalo-universitaires de manière équitable entre les universités, de valoriser la valence enseignement des praticiens hospitaliers et de financer des plans immobiliers pour les facultés. Les arbitrages et derniers textes de la réforme du deuxième cycle des études de médecine doivent être finalisés en adéquation avec les propositions étudiantes. « . Pour en parler, nous recevons Alexis Loupan, président de l’ANEMF, Rozenn Cillard, porte parole chargée des relations publiques et de la communication, ainsi que Samy Zarzou, membre du bureau.

Un flash de Solène Cazenave ainsi qu’une chronique de Tara Luce à propos du festival de Cannes s’en suivront.

Nous irons ensuite à la rencontre du festival « Le Futur Composé » qui se tient à la Cité Fertile le samedi 11 juin. Le Futur Composé est un festival centré depuis plus de vingt ans sur la culture, le handicap et les arts bruts. Il s’appuie sur un réseau d’artistes professionnel.les et d’institutions spécialisées qui accueillent des personnes avec autisme (enfants, adolescent.es ou adultes) pour créer des événements et des spectacles sur mesure, avec une ambition et une exigence : celles de les faire exister à travers leur rapport à l’art dans de grands lieux culturels en Île-de-France (Théâtre Silvia Montfort, Cabaret Sauvage, Théâtre des Variétés, Ferme du Buisson…). Cette année le Futur Composé se réinvente et propose la journée thématique Les Heureux Hasards à la Cité Fertile le samedi 11 juin 2022. Christophe Lhuillier, coordinateur du festival, sera avec nous.

Nous clotureront cette belle émission avec une chronique humoristique de Maxime Fassiotti.

Présentation : Tsolag Paloyan / Co intervieweuse : Gabrielle Bayer / Invité.e.s : Alexis Loupan, Rozenn Cillard, Samy Zarzou et Christophe Lhuillier / Flash info : Solène Cazenave / Chroniques : Tara Luce et Maxime Fassiotti / Réalisation : Mickael Adarve / Coordination : Hugo Leroi