La Matinale de 19h // La situation des natifs au Canada et aux Etats-Unis // 19/01/2022

Ce soir dans la Matinale, nous parlons de la situation des natifs amérindiens au Canada et aux Etats-Unis. Leur communauté, stigmatisée pendant des centaines d’années par les gouvernements canadiens et américains, subi aujourd’hui les séquelles de viols, meurtres, kidnappings et disparitions des natifs. L’alcoolisme, les problèmes de santé mentale, et les suicides sont courants dans cette communauté, qui porte les traumatismes de centaines d’années de discriminations. Nous recevons Béatrice Collignon, professeure à l’université Bordeaux Montaigne, spécialiste en géographie et problématiques post coloniales. Nous parlerons également à Pascal Grégis, secrétaire du Comité de Solidarité aux Indiens des Amériques et responsable de l’émission « Les voix du crépuscule » diffusée sur Radio Campus Paris.

Dans le zoom, nous parlerons au maire de Marcoussis, Olivier Thomas, qui a décidé jeudi dernier de soutenir les enseignants en grève en fermant les 4 écoles primaires de sa commune de 2000 habitants. Il nous détaillera les conditions dans lesquelles les enseignants doivent jongler, entre mesures sanitaires et respect des programmes.

Lucas Richard chroniquera pour nous parler de l’univers des Watchmen, tandis que Lisa Braemer nous parlera du rapport que nous entretenons au dehors.

Présentation : Chloé Bergeret / Invité.e.s : Béatrice Collignon, Pascal Grégis et Olivier Thomas / Chroniqueur.se.s : Lucas Richard et Lisa Braemer / Réalisation : Elisa Féliers / Co intervieweuse : Sylvie Argibay / Coordination : Hugo Leroi