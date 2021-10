La Matinale de 19h // La semaine bleue, dédiée aux séniors // 06/10/2021

Au sommaire ce soir, Léa Viallatte, diététicienne pour « Saveurs et vie », vient nous parler de la dénutrition qui sévit chez les séniors, et des méthodes de son entreprise pour y remédier et rendre aux séniors une meilleure hygiène de vie, notamment alimentaire. Dans le ZOOM, Jocelyn Muller, comédien, metteur en scène et directeur des Studios Muller nous a parlé de la formation qu’il dispense aux jeunes souhaitant être acteur.rice, et de la scène actuelle.

Présentation : Théo Monteil / Co intervieweuse : Lara Lopes / Réalisation : Léa Lhesest/ Coordination : Hugo Leroi / Invités : Léa Viallatte et Jocelyn Muller / Chroniqueur : Maxime Fassiotti / Web : Hugo Leroi