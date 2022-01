La Matinale de 19h // La Russie : ça fait beaucoup là, non ? // 26/01/2022

Ce soir dans La Matinale, nous ouvrons un grand dossier à propos de la Russie : menaces d’invasion de l’Ukraine, l’ONG Mémorial sommée de fermer ses portes, les proches d’Alexei Navalny encore stigmatisés… Le pays n’arrête pas de faire l’actualité, et pas du tout dans le meilleur sens du terme. Pour en parler, nous recevons Carole Grimaud Potter, professeure de géopolitique de la Russie (Université Montpellier, Institut Diplomatique de Paris).

Dans le ZOOM, nous irons à la rencontre de l’association EndoFrance, qui accompagne les femmes atteintes d’endométriose. Yasmine Candau, présidente de l’association, reviendra avec nous sur ce syndrome et ses caractéristiques, qui a d’ailleurs été reconnu récemment par l’état comme « infection de longue durée ».

Nos chroniqueuses du soir seront Carole le Du, qui nous parlera du refroidissement (?!!!) de la Terre, et Pauline Rossano qui nous relatera l’une des ses rencontres artistiques.

Présentation : Chloé Bergeret / Invitées : Carole Grimaud Potter et Yasmine Candau / Chroniqueuses : Carole Le Du et Pauline Rossano / Réalisation : Jeffrey Louis / Co intervieweuse : Sylvie Argibay / ZOOM et flash info : Loic Gazar / Coordination : Hugo Leroi