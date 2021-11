La Matinale de 19h // La reconnaissance faciale est-elle liberticide ? // 15/11/2021

Un pan de notre société digne d’un cauchemar, d’une dystopie orwellienne c’est ce que nous vous faisons découvrir grâce à Amnesty International. La reconnaissance faciale est partout, même sur nos téléphones. Cet outil, permettant d’identifier une personne à partir des traits de son visage, est omniprésent et tant à devenir omnipotent. Amnesty International interpelle sur ce risque au travers de sa campagne Ban The Scan. De quoi s’agit-il ? Quels sont les risques en matière de liberté et de droit ? Quel est l’ampleur de ce dispositif à Paris et en France ? Anne-Sophie Simpère, chargée de plaidoyer libertés pour Amnesty International, sera notre invitée pour ce Grand Sujet. Nous “zoomerons” dans une seconde partie sur une initiative locale portée par la mairie de Paris, un concours de court-métrage. A l’occasion de la sortie du nouveau film de Jacques Audiard “Les Olympiades” véritable ode à la jeunesse, à l’amour, à Paris, au Paris situé entre Buttes aux cailles et Olympiades, en somme le Paris du 13ème arrondissement, nous recevrons, Aimane Bassiouni, adjoint au maire du 13ème arrondissement en charge du sport et de la jeunesse. Avis donc aux cinéastes et cinéphiles, le cinéma et la mairie de Paris recherchent activement un futur Jacques Audiard. Je serai accompagné tout au long de cette émission par … Nos chroniqueurs s’échauffent mesdames et messieurs. Eh oui, ils sont prêts et ils vous parleront de … Soyez attentif et bienvenu dans la matinale de 19h !

Présentation : Adrien-Guillaume Padovan / Chroniqueuses : Nolwenn Autret / Réalisation : Margot Page / Coordination : Hugo Leroi / Invités.ées : Anne Sophie Simpère et Aimane Bassiouni/ Web : Hugo Leroi