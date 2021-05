La matinale de 19h // La recherche spatiale en 2021 // 06/05/21

Avec le départ de Thomas Pesquet dans l’ISS, toutes les têtes sont tournées vers les étoiles. C’est toujours la même fascination, le même étonnement qui nous saisi, depuis l’envoi du premier homme dans l’espace en 1961. Pourtant les scientifiques derrière l’exploration spatiale sont trop souvent dans l’ombre des cosmonautes. Ce soir c’est justement ces derniers, ou plutôt ces dernières que nous mettons à l’honneur, pour en savoir plus sur les dessous de la recherche spatiale en 2021.

Avec Lucas Richard, nous recevons par radiocommunication interposée Romane Le Gal, post-doctorante en astrophysique à l’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP) et au Centre National des Études spatiales (CNES), spécialisée en astrochimie et étudiant tout particulièrement la naissance des étoiles et des systèmes planétaires. Nous aurons également la chance de nous brancher sur le canal de Léa Griton, elle aussi post-doctorante en astrophysique à l’IRAP, spécialisée dans l’étude des vents solaires et des planètes géantes, associée à la mission BepiColombo d’exploration de Mercure prévue pour débuter sur la planète en 2026 et membre de l’association Femmes & Sciences.

Après ce tour dans le cosmos, on retournera temporairement dans l’atmosphère terrestre, puisqu’on passera le micro de notre vaisseau à Meky Labarbe, finaliste du concours Eloquentia dont le palmarès se jouera dans une joute finale le 11 mai, pour un zoom qui promet d’être des plus loquace. Notre astronef repartira ensuite sans plus attendre dans les hauteurs stellaires, avec les astronautes-chroniqueurs Lucas Richard et Pierre Poulain, qui nous parlerons du camarade Thomas Pesquet et d’extraterrestres hollywoodiens.

Présentation : Zoé Neboit / Co-interview : Lucas Richard / Zoom : Zoé Neboit, Lucas Richard / Chroniques : Pierre Poulain, Lucas Richard / Web : Zoé Neboit / Coordination : Hugo Leroi