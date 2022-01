La Matinale de 19h // La recherche du bonheur avec Nadalette La Fonta // 23/12/2021

Des raisons d’exister et d’être contents on va en trouver encore plus ce soir avec notre première invitée. Nadalette La Fonta Six est autrice et conférencière sur le thème bien particulier du bonheur et du bien être. Je sais que beaucoup de gens ont besoin d’avoir une vision positive en ce moment et parler avec Nadalette ce soir pourra surement nous éclairer toutes et tous, vous le verrez. S’en suivra un flash info fait par moi même, nous poursuivrons avec le fameux Zoom dans lequel nous accueillerons Julien Vermignon, co responsable du Forum Francais de la Jeunesse. Ces derniers ont émis 20 propositions faites par des jeunes à destination des futures candidats à la présidentielle 2022. Nous terminerons avec une chronique de Sylvie Argibay qui a été se mater “Madres Paralelas”, le dernier film de Pedro Almodovar. Un bon pti programme avant de vous quitter pour les vacances sur le 93.9

Présentation : Hugo Leroi / Invité.e.s : Nadalette La Fonta Six et Julien Vermignon / Chroniqueuse : Sylvie Argibay / Réalisation : Mickael Adarve / Coordination : Hugo Leroi