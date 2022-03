La Matinale de 19h // La Journée Internationale des Droits des Femmes // 08/03/2022

Une émission placée sous le signe du féminisme et du matrimoine ce soir donc, avec un zoom en deuxième partie d’émission sur le patrimoine cinématographique . La 44ème édition du festival international des filmes de femmes débute ce vendredi 11 mars, à Créteil et en ligne. Au programme, 9 journées de projection, de rencontres, de tables rondes, d’hommages et de découvertes – Avec un tapis rouge garantie 100% féminins. Jackie Buet, la directrice du festival, sera avec tout à l’heure par téléphone nous pour nous en parler.

Adalyen, notre wonder woman chroniqueuse, a visité pour nous l’exposition “Pionnièreres”. Du 2 mars au 10 juiillet, cet expo inter-artistiques met en lumières les artistes femmes du Paris des années folles. Direction donc le Musée du Luxembourg en compagnie d’Adelyne toute à l’heure.

Et pour commencer cette émission sur les chapeaux de roues, nous a rejoints dans nos studios un des militantes féministes les plus combatives du moment. Figure du militantisme de gauche, Fatima Benomar ne s’interdit aucun débat, aucun contradicteur ni plateau télé ; dans le but de porter haut et fort la voix d’un féminisme radical peut être mais surtout sans peur ni concession,. Et ceci au risque de déplaire, et debadbuzzé, au sein d’une twittopshère qui ne rate jamais une occasison de rabaisser une femme qui ose l’ouvrir.

Présentation : Dania / Co interviews : Rosalie Berne et Adalyen de Particule / Chronique : Adalyen de Particule / Invité.e.s : Fatima Benomar et Jackie Buet / Réalisation : Elisa Féliers / Coordination : Hugo Leroi