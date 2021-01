La Matinale de 19h – La jeunesse face à la crise // 21/01/21

Moralement et matériellement, la jeunesse est en crise. Les étudiants, les alternants, les jeunes actifs et inactifs, tous ont leur propre combinaison de galères qui font que non, ça ne va pas.

Ce soir nous recevons Alice Bosler, coordinatrice nationale du mouvement Jeune Génération.s. Ensemble nous reviendrons sur la proposition de loin pour un RSA des moins de 25 ans.

Elle sera suivie par Maïwenn Bertotti du collectif #ÉtudiantsFantômes qui incitent à la prise de parole sur les questions de santé mentale liées au contexte actuel. Adrien Padovan nous parlera des élections fédérales allemandes et Margot Julia nous emmène à la découverte de Nella, artiste peintre depuis le confinement.

Crédits : Présentation : Delya Lopes / Réalisation : Fichon / Co-interview : Elsa Gavinet / Chroniques : Adrien Padovan / Zoom : Margot Julia / Coordination et web : Anaïs Martinez