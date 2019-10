LA MATINALE DE 19H – LA GUILDE DES VIDÉASTES // 03.10.2019

Ce soir on vous montre l’envers du décor de la vie de YouTuber, car derrière les tutos beauté et autres vidéos gaming se cache aussi des travailleurs en besoin de représentation. Et c’est tout le but de la Guilde des vidéastes, une association qui s’est donnée pour mission d’accompagner et de défendre les intérêts des Youtubers.

Guillaume Hidrot, son directeur général, et François Theurel, son président – que vous connaissez sûrement sous le pseudonyme du Fossoyeur de films – et Valentine Jongen (aka Val so Classic sur YouTube) sont nos invités.

Théo Monteil vient nous parler des petites mains d’internet, autrement dit les fermes à clics dans lesquelles sont générés des likes sur les applications mobiles. Plus tard, Karina Jouhaud consacre son Zoom à l’exposition De l’amour au palais de la Découverte en présence de la Commissaire d’exposition, Maud Gouy.

Maëlle Savina conclut cette émission avec sa chronique dédiée aux conséquences de la catastrophe nucléaire de Fukushima.

Vous avez le programme, bienvenue dans la Matinale de 19 heures !

Présentation : Hugo Passard / Co-interviews : Mathieu Piccarreta / Zoom : Karina Jouhaud / Réalisation : Swann Blanchet / Coordination & Web : Jules Benveniste