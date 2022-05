La Matinale de 19h – La désertification des sols, la sécheresse… Comment agir ? // 18/05/2022

Au sommaire de notre émission, une matinale centrée sur l’agriculture et Cannes. Alors non, le Festival de Cannes ne va pas se mettre à l’agriculture, il cultive déjà la culture du cinéma, aujourd’hui avec Tom Cruise sur la croisette. Nous recevrons Paul Charlent, président de l’Alancienne, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Agriculture. D’ailleurs, alors que les températures des sols en Inde atteignent les 50°C dégradant les sols, cette start-up veut agir et prôner un nouveau modèle agricole. Nous essayerons de comprendre les tenants et aboutissants de ce projet.

Et puis Cannes, la Croisette, les stars et le cinéma et l’association de la Société des Réalisateurs de films avec Malik Chibane, cinéaste membre de cette association. Capucine Taconet réalisera un flash info, puis Guilhem Fabry nous fera sa chronique poétique à propos de la météorologie. C’est l’heure de la Matinale, tout de suite !

Présentation : Adrien-Guillaume Padovan / Chroniqueur et co intervieweur : Guilhem Fabry / Invité.e.s : Paul Charlent et Malik Chibane / Réalisation : Elisa Féliers / Coordination : Hugo Leroi