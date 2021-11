La Matinale de 19h // La coupe du monde au Qatar : un désastre humain // 29/11/2021

Dans La Matinale du soir, nous nous focalisons sur la Coupe du Monde 2022, qui arrive dans un an au Qatar. Des milliers de travailleurs immigrés sont d’ores et déjà morts dans le chantier des stades, éprouvés par des conditions de travail insupportables et ne respectant en aucun cas les droits humains. Lola Schulmann, chargée de plaidoyer pour Amnesty International, vient nous parler de cette situation et de l’inaction de la FIFA ainsi que des joueurs ou des équipes nationales.

Nous zoomerons avec Klô Pelgag, artiste québecoise en concert le 13 décembre à La Maroquinerie, juste après un petit détour au festival Ici Demain à FGO Barbara dans la chronique de Faustine.

Présentation : Tom Nouvian / Co intervieweurs : Adrien-Guillaume Padovan et Colin Gruel / Chroniqueuse : Faustine Moulin / Réalisation : Jeffrey Louis / Coordination : Hugo Leroi / Web : Hugo Leroi