La Matinale de 19h // La campagne « J’ai déjà » d’Amnesty : contre la peine de mort // 12/10/2021

Dans le grand sujet de ce soir, nous recevons Sarah Roussel, chargée de la campagne « J’ai déjà » d’Amnesty International, pour sensibiliser contre la peine de mort, pour laquelle encore 55% des Français étaient encore favorables pour certains crimes, selon un sondage Ipsos commandé en 2020 par Le Monde. Dans le Zoom, un peu plus de légèreté puisque Merryn Jean, artiste australienne basée à Paris, vient nous parler de ses différents projets, elle qui se produit en ce moment même dans le cadre du Mama Festival dans la capitale. Elle se produira également en live dans les 10 dernières minutes de l’émission !

Présentation : Chloé Bergeret / Co intervieweurs.ses : Glenn Gillet et Julia Martin / Réalisation : Kathleen Franck / Coordination : Hugo Leroi / Invités : Sarah Roussel et Merryn Jean / Chroniqueur : / Web : Hugo Leroi