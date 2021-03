La Matinale de 19h -Journée Nationale de l’Audition //11/03/2021

La matinale de 19h accueille ce soir Philippe Metzger, président de l’association JNA, à l’occasion de la 24ème édition de la Journée Nationale de l’Audition. On parle de nos précieuses oreilles, de musique, de silence, et des problèmes auditifs qui se font de plus en plus fréquents en particulier chez les plus jeunes, un enjeu contemporain encore trop ignoré.

En seconde partie d’émission, place à la chronique de Pauline sur les femmes dans l’histoire de l’art.

Enfin, dans le Zoom de ce soir, on reçoit Laurène Petit de l’opération Écotable qui se bat pour que les étudiants puissent se nourrir de manière durable, équilibrée et surtout avec plaisir. La Communauté Écotable est une association qui travaille avec des restaurants pour valoriser l’alimentation durable, et qui a mis en place depuis le 1er mars, en partenariat avec l’association de don alimentaire Linkee, la distribution de paniers repas équilibrés et nourrissants pour les étudiants, gravement précarisés par la crise du covid-19.

Présentation : Zoé Neboit / Réalisation : Elsa Gavinet / Co-interview : Antoinette de Romémont / Chronique : Pauline Rossano / Zoom : Zoé Neboit / Web : Antoinette / Coordination : Anaïs Martinez