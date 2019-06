la matinale de 19h – jeunes et sans amis // 17.06.2019

Vous êtes jeune et sans amis ? Le programme de cette Matinale de 19h est fait pour vous ! Puisque “Jeune et sans amis”, sous-titré “quand la solitude frappe les 15-30 ans”, est une étude réalisée par le Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie pour la Fondation de France publiée en septembre 2017 ; mais toujours d’actualité. Notre invitée est Laurence de Nervaux, responsable de l’Observatoire de la Fondation de France.

« Les personnes sont réduites au nombre d’amis qu’elles ont, et l’utilité sociale est réduites au nombre d’amis sur Facebook. »

Cette émission est ponctuée par un reportage de Colleen Guérinet sur le Festival Ciné Palestine. Ensuite, l’interview Zoom avec une ambassadrice de ce festival, Irene Ublodi ainsi que Fida Jounaidi, membre du comité. Pour conclure, un reportage de notre partenaire Radio Parleur sur la contestation au sein de l’Education Nationale, à l’heure des examens du baccalauréat.

Présentation : Simon Marry / Co-interview : Hugo Passard / Zoom : Hugo Passard / Reportage : Colleen Guerinet & Léa Hurel / Coordination : Alexandra Delbot / Réalisation: Antonin Simard / Web : Alexandra Delbot