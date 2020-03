La Matinale de 19h – JEUDICIPALES – Listes citoyennes // 05.03.2020

À quelques semaines des Municipales, La Matinale de 19h continue ce soir son format dédié aux élections : les Jeudicipales !

Le concept ? Proposer une série d’émissions tous les jeudis. Chacune de ces émissions sera l’occasion d’aborder une thématique forte de la campagne Municipales, en compagnie d’invités politiques ou d’acteurs de la vie culturelle et sociale.

Pour ce cinquième rendez-vous des Jeudicipales, nous vous proposons d’échanger autour du thème des listes citoyennes.

Avec nous en studio, nous recevons en première partie d’émission Nadège Degremont et Pablo Guerrero, pour Nous Sommes Pantin.

En deuxième partie, c’est Laurent Cotte pour Bien Vivre à Bondy et son colistier qui répondent à nos questions.

En seconde partie d’émission, une chronique d’Elsa et on clôt l’émission avec un débat sur ce qui a été dit avec Christophe, Zerdust et Jules.

Merci d’écouter La Matinale de 19h !

Présentation : Simon Marry / Réalisation : Swann Blanchet / Co-interview : Nicolas & Tom Nouvian / Chronique : Elsa Gavinet / Débat : Christophe Da Cunha, Zerdust Ozer & Jules Benveniste / Coordination & Web : Jules Benveniste