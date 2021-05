La Matinale de 19h // Inceste et crimes sur mineurs en France/ 04.05.2021

C’est un sujet encore peu abordé, malgré le succès récent des livres de Vanessa Springora et Camille Kouchner, les crimes sur mineurs et l’inceste restent tabous. Notre invitée Dominique Sigaud est grand reporter et auteur de Peau d’âne et l’ogre chez Albin Michel. Une enquête très fouillée sur l’état de la situation en France.

Dans le Zoom on part en voyage en camping car avec Camille Sauvage, co-autrice de Partir en van, publié chez Larousse. Elle nous donne tous les conseil pour se préparer à une aventure qui tente de plus en plus de français.

Présentation : Loïc / Co-interview : Pierre / Chronique : Pierre / Réalisation: Margot / Coordination : Hugo Leroi