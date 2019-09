LA MATINALE DE 19H – GUERILLA GREEN & LA SAUGE // 23.09.2019

Les solutions pour protéger notre planète sont à notre portée et nous l’ignorons parfois, souvent même lorsque nous vivons en ville. Les enjeux écologiques nous interrogent sur les actions possibles. Ophélie Damblé a répondu à l’appel de la terre et transmet sur sa chaîne Youtube les conseils pour intégrer l’agriculture dans le quotidien des urbains. Nous la recevons à l’occasion de la sortie de la bande dessinée réunissant ses conseils Guérilla Green, guide de survie végétale en milieu urbain aux éditions Steinkis, illustrée par Cookie Kalkair.

« J’ai envie que toutes ces notions d’autonomie entrent dans la pop’ culture. »

Pour nous donner un autre exemple de façon simple de cultiver son jardin en ville, Eline Lambert membre de l’association la SAUGE nous raconte leur expérience.

« L’idée c’est que chacun puisse jardiner au moins deux heures par semaine même en ville. »

La rentrée étudiante parcours les couloirs de Radio Campus Paris et pour cette première émission de la saison nous nous sommes intéressés aux événements festifs. Elodie s’est rendue à la Java à l’université de Paris pour entendre Marie-Christine Lemardeley adjointe à la mairie de Paris à l’enseignement supérieur, la recherche et la vie étudiante, Christine Clerici présidente de l’université de Paris et Denis Lambert directeur du CROUS de Paris. Chacun d’eux profite de cet événement pour nous expliquer les dispositifs d’aide dont les étudiants peuvent profiter.

Au micro du ZOOM Théo reçoit les organisatrices de la grande soirée étudiantes de Paris, Anahide Zarouri et Charlotte Lajarge co-fondatrices de hOp’ prod et Tina Billard directrice de la maison des initiatives étudiantes.

Sandra nous fait sortir des milieux étudiants pour nous présenter le TETU festival auquel elle s’est rendu ce week-end.

Présentation : Hugo Passard / Reportage : Elodie Hervier / Zoom : Théo Monteil /Chronique : Sandra Foulon / Réalisation : Margot Page / Coordination : Jules Benveniste / Web : Elodie Hervier