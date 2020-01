La matinale de 19h – Géopolitique de l’Iran // 20.01.2020

Au programme de La Matinale de ce soir, nous accueillons Bernard Hourcade, directeur de recherche émérite au CNRS et auteur du livre « Géopolitique de l’Iran ».

Par téléphone, il nous parlera de la situation actuelle du pays et des enjeux économiques et militaires à l’échelle du golfe Persique et du reste du Monde.

Ensuite, Brigitte Mounier viendra nous parler de reproduction naturelle, de sexe, des codes du genre au travers de sa pièce : « la sextape de Darwin » au théâtre de La Bruyère, Paris 9e.

En fin d’émission, nous retrouvons la voix d’Adrien, qui nous chronique son sevrage d’Internet et celle d’Emmanuel sur les mots et les maux de l’hôpital.

Présentation : François Pieretti / Réalisation : Antonin Simard / Co-interview & Web : Tom Nouvian / Chronique : Adrien Mathieu & Emmanuel Raspiengeas / Zoom : Eric Robin / Coordination : Jules Benveniste