La Matinale de 19h // Forages pétroliers en Ouganda : vers un procès pour Total ? // 01/03/2022

Vous écoutez Radio Campus Paris, merci d’être avec nous ce soir. Au programme de cette émission, nous reviendrons tout d’abord sur la polémique suscitée par les projets pétroliers de Total en Ouganda et en Tanzanie. Des projets dénoncés par plusieurs ONG et associations qui pointent du doigt les dégâts environnementaux et les violations des droits humains qui en résulteraient. Pour nous éclairer nous recevrons Léa Kulinowski des Amis de la Terre, une ONG internationale fortement mobilisée contre ces projets.

En deuxième partie d’émission, nous nous pencherons sur le rôle de l’école et la manière dont l’institution peine à intégrer la totalité de ces élèves. Comment rendre l’école plus inclusive et permettre à chaque enfant de révéler son potentiel ? Nous en discuterons avec le pédopsychiatre Patrice Huerre, auteur du livre “Comment l’école s’éloigne de ses enfants”.

Présentation : Béatrix Moreau / Co interviews : Guilhem Fabry et Marie Bourgeois / Invité.e.s : Léa Kulinowski et Patrice Huerre / Réalisation : Margot Page / Chronique : Quentin Bouchaud / Coordination : Hugo Leroi