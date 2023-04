La Matinale de 19h – Festival Quartiers Libres à l’Université, SHO « La pluie et la feuille » & Piero « Visages » // 04.04.23

Bienvenue dans la Matinale de ce mardi 4 avril 2023 où nous parlerons du festival “Quartiers libres à l’Université”, et musique(s)

En première partie d’émission, nous interviewerons Fanny Sarkissian, déléguée territoriale vie étudiante à l’Afev pour parler du festival Quartiers Libres à l’Université.

Nous parlerons également musique, avec Gabrielle qui nous présentera le rappeur SHO. Encore courbaturé du Marathon de l’avant veille, il nous présentera aujourd’hui « La pluie et la feuille ». Toujours vêtu de violet, son dernier son est différent, en et s’approche de la chanson. On vous conseille d’écouter son EP « Gloxinia » sorti en 2021 !

Et Suzanne qui nous présentera le chanteur Piero. fondateur du groupe Catastrophe, « auteur, compositeur, interprète et visionnaire d’une musique sensible et précise. Pour travailler, il s’inspire de tout ce qui l’entoure : une ombre sur le trottoir, la langue des signes, la joue d’une boulangère. Tout ça se retrouve dans des chansons poétique et moderne qu’il jette sur TikTok et Instagram, comme des cailloux dans le feu ». Il nous parlera de son nouveau single Visages.

Nous entendrons la chronique de Nathan qui nous dira pourquoi il a lu “A propos d’amour” de Bell Hooks,

Hugo nous dira pourquoi il a regardé “The big short” et “Margin Call”

Et nous écouterons le sixième épisode du feuilleton qui se passe dans la ligne une du métro, pour les 25 ans de Radio Campus Paris, aujourd’hui, ce sera à Porte Maillot.

Animation et interview : Maxime Fassiotti / Zooms : Gabrielle Bayer et Suzanne Saint-Cast / Chroniques : Hugo Leroi et Nathan Binet / Réalisation : Clément / Coordination : Marie Leroy