la matinale de 19h – Festival des enfants sauvages // 20.06.19

Au sommaire ce soir, un festival, pour commencer : entre féminisme, écologie et antispécisme, le Festival des Enfants Sauvages a lieu samedi et dimanche 22 et 23 juin, au Ground Control, dans le 12ème arrondissement de Paris. Concerts, conférences, tables rondes vous attendent tout au long du week-end. Nos deux invitées sont Edie Blanchard, la fondatrice de l’agence de communication Les Enfants sauvages et organisatrice du festival,et Bérénice Cloteaux-Foucault, co-rédactrice en chef du magazine en ligne Manifesto XXI. Un webzine qui traite également de féminisme, d’antispécisme et d’écologie.

« Le féminisme, c’est l’idée que tous les êtres sont à égalité et l’antispécisme c’est la même chose. »

Dans la deuxième partie de cette émission, vous aurez droit à une chronique de notre boute-en-train maison Lucas Aubry sur Philippe « Zdar ». Le Zoom de l’émission porte sur les Nouveaux cinémas avec Ciné Fac, lors du 15ème Festival de courts métrages. Notre invitée Olfa Hannachi, vice présidente du festival, répond aux question du passionné de cinéma qu’est Simon Marry.