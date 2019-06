la matinale de 19h – Festival de film de fesses // 25.06.2019

Ce soir, on parle “festivals” au pluriel dans la Matinale ! En première partie d’émission, on se penche sur le Festival du Film de Fesses qui s’apprête à lancer sa 6e édition ce jeudi. Nous recevons Léa Chesneau, programmatrice et co-fondatrice du festival et Julie Allione, réalisatrice du film VIRILES, un film qui passera au FFF le dimanche 30 Juin.

Et en fin d’émission, on entendra le reportage de Léa Hurel et Colleen Guerinet sur le Festival Ciné-Palestine qui s’est tenu du 30 mai au 10 juin dernier, mais aussi celui de notre partenaire Radio Parleur depuis Marseille. Et aujourd’hui, dans le Zoom, Lucas Aubry nous parlera du festival Danse sur les rails en compagnie de Denis Loubaton, co-président et fondateur de l’association « Les Amis des Jardins du Ruisseau ».

Présentation : Inès Edel Garcia / Co-interview : Dania Kaddur / Zoom : Lucas Aubry / Reportages : Radio Parleur, Léa Hurel et Colleen Guerinet / Réalisation : Philipp Fisher / Coordination & Web : Alexandra Delbot