La Matinale de 19h – Féminisation du corps des sportives dans la presse spécialisée et sur Instagram & Appel à projet pour les étudiant.es en design // 14/02/23

Aujourd’hui vous le savez c’est la Saint Valentin, et si certains et certaines en profitent pour passer une soirée en couple…avec Marie on a décidé de visibiliser l’amour amical ce soir en studio puisqu’on fait cette émission toutes les deux…

En première partie pour l’interview nous allons parler de la féminisation des corps des sportives dans la presse sportive spécialisée et sur les réseaux sociaux avec Mélie Fraysse, dont travaux portent sur la fabrication des modèles de genre dans les médias sportifs. Elle est sociologue et enseignante chercheuse spécialiste des rapports sociaux de sexe dans les médias et plus particulièrement dans la presse sportive spécialisée et sur Instagram.

On écoutera ensuite la chronique cinématographique d’Hugo qui vient nous parler de la série Normal People ce soir. Spoiler : ça parlera aussi de la Saint-Valentin qu’il dé-teste… Constance chroniquera également sur un appel à projet de l’entreprise Pylônes, à destination des étudiants en Design.

Et on finira sur la chronique hebdomadaire d’Olivier, intitulée les zones d’ombre de l’histoire.

Aujourd’hui en studio on est avec Marie, Constance et Hugo…et de l’autre côté de la vitre c’est Gabrielle qui est à la réalisation !

Présentation et interview : Lucia Gicquel et Marie Leroy /Chroniques : Olivier Delaporte, Constance Mousseaux et Hugo Leroi / Réalisation : Gabrielle Bayer / Coordination : Marie Leroy