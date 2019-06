la matinale de 19h – Facebook, la fabrique de l’opinion // 24.06

Les réseaux sociaux, ce soir, c’est le mal, et si vous n’êtes pas d’accord avec nous, alors il y a peu de chance que l’on s’y croise. Thomas Huchon, journaliste pour le site d’information Spicee et Mathilde Blayo, journaliste associée au projet, nous en font la démonstration via leur enquête “Facebook : la nouvelle fabrique de l’opinion”. Avec la création de six profils politisés, ils démontrent l’existence des bulles de filtres, un isolement dû à la personnalisation du fil d’actualité de ce réseau social.

« Tous, autant que nous sommes, nous vivons dans une bulle de filtre ».

Dans le Zoom de la rédaction, Simon Huver vous entraîne au sein du Champs Elysées Film festival, avant la chronique de clôture de Pitoum, délicieux mélange, comme vous le savez, d’humour stupide et d’extrême gauche révolutionnaire, ne nous remerciez pas, ça nous fait plaisir.

