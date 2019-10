La Matinale de 19h – Exposition « L’œil et la nuit » // 22/10/2019

Ce soir, au programme de cette Matinale, la superbe exposition « L’œil et la nuit », qui a actuellement lieu à l’Institut des cultures d’Islam, dans le 18e arrondissement. Pour en parler, nous accueillons Géraldine Bloch, commissaire de l’exposition et Bérénice Saliou, directrice artistique de l’Institut. L’œil et la nuit sont deux symboles forts dans les cultures d’Islam, notamment à travers les progrès de l’astronomie effectués par les savants musulmans.

A l’heure des prises de position politiques ambiguës sur la question de l’Islam et sur les sempiternelles discussions sur la laïcité, cette exposition tend à s’éloigner des clichés et montrer la richesse des cultures d’Islam.



» Il n’y a que l’Institut des cultures d’Islam qui peut donner un regard critique mais aussi positif sur l’Islam. »

Pour le Zoom, nous accueillons Achille Jourdain, un jeune metteur en scène qui a récemment écrit une pièce à partir de récits de sans abris « Lettres sans abris » que vous pourrez retrouver le 6 décembre au Magasin Malakoff . Une revue de presse ainsi qu’une chronique sur l’exposition « Vampires » à la Cinémathèque française.

Présentation : Kathleen Franck / Co-interview : Faiza Lellou / Revue de presse : Hugo Passard / Chronique : Morgane Protas / Réalisation : Philipp Fischer / Coordination : Jules Benveniste / Zoom : Sandra Foulon / Web : Morgane Protas