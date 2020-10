La Matinale de 19H – Erotisme masculin // 05.09.2020

Nous avons rendez-vous pour cinquante cinq minutes de magazine quotidien.En cet automne on ne peut plus déprimant, il pleut c’est vrai et nous manquons de contact physique depuis mi-mars c’est vrai aussi. La matinale de 19h traite le sujet qu’il vous faut puisque nous parlons ce soir d’érotisme et plus précisément d’érotisme masculin. Ce soir on prend du temps pour décrypter l’actu sous forme de kézako et on se donne la parole à nous même. 20 minutes pour tenter de définir avec nos expériences un thème qui vous touche. Nous abordons l’érotisme et la grande question : Un érotisme masculin est-ce que ça existe ?

En deuxième partie de cette émission une interview zoom du projet Lusted men. Ce ne sera pas notre seule découverte de la soirée puisque Morgane est partie en reportage à la rencontre.

Un sujet qui nous a passionné au sein de la rédaction de la matinale de 19h puisque nous y consacrons aussi notre première partie d’émission.

Avant de se quitter nous avons rendez-vous en fin d’émission avec Gwen pour un point sur l’écologie.

Kézako : Chris, Pitoum, Simon // Animation : Lou Hervier // Réalisation : Swann Blanchet // Coordination : Simon Marry & Christophe Da Cuhna // Zoom : Sandra Foulon // Chronique : Gwen Troyano