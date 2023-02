La Matinale de 19h – Engagement et militantisme avec Alternatiba Paris et Dernière Rénovation & Lancement du média « Le Moment » // 15.02.23

C’est une Matinale spéciale qui s’annonce…

Aujourd’hui, dans le cadre de notre émission hors les murs, à Césure, le projet d’occupation temporaire de l’ancien pôle universitaire Sorbonne Nouvelle, Paris 3, à l’occasion du lancement du média alternatif “Le Moment”, on a décidé de faire une petite table ronde autour de l’engagement, du militantisme et des leviers de luttes propres à chaun.es… On en discutera avec Katalina de Dernière Rénovation et Steven, d’Alternatiba Paris…

On accueillera Guilhem pour le premier zoom de cette Matinale sur l’association « La Chance ». C’est Marie-Douce Albert, secrétaire qui répondra à ses questions. Il s’agit d’une prépa gratuite pour les écoles de journalisme. Elle est ouverte aux étudiant.es boursier.es.

Notre interviewer Guilhem enchainera par une chronique sur l’économie des médias indépendants…

On terminera cette belle émission par une petite surprise… Un deuxième zoom sur ceux qui nous accueillent ce soir, le nouveau média « Le Moment ». Benjamin Mathieu, co-fondateur du média à l’antenne de Radio Campus Paris

Présentation : Lucas Corroy / Interview : Elléa Monnier Ragaigne / Zoom : Guilhem Fabry & Lucas Corroy / Coordination : Marie Leroy