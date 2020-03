LA MATINALE de 19h – Endométriose // 03.03.2020

Au programme de ce soir, Yasmine Candau, présidente de l’association EndoFrance, nous présente la semaine de prévention et d’information de l’endométriose, du 2 au 8 mars. Ce ne sont pas de simples douleurs de règles. L’endométriose est une maladie chronique complexe encore invisible en France. Elle touche 1 femme sur 10, en âge de procréer, et nécessite un suivi médical adapté.

Ensuite, zoom sur le festival de musiques « extrêmes » Sonic Protest, qui a lieu de 6 au 22 mars un petit peu partout à Paris et sa proche banlieue. A ne pas manquer !

Enfin, à chaque jour, son lot de chroniques. La revue de presse de Tom se focalise sur le climat social délétère et Zerdust analyse son expérience des E3C.

Présentation : Kathleen / Réalisation et Coordination : Jules Benveniste / Co-interview : Lili / Chroniques : Tom Nouvian et Zerdust / Zoom : Gwendoline Troyano / Web : Tom Nouvian, Lili et Gwendoline Troyano