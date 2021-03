La Matinale de 19h // Donner la parole aux jeunes en milieu hospitalier // 3/03/21

À l’heure où l’on fête tristement le premier anniversaire du covid et de ses applaudissements qui surgissaient aux fenêtres à 20h, nous avons souhaité donner la parole aux jeunes et étudiants en milieu hospitalier, nombreux à s’être portés volontaires lors des vagues épidémiques. Pour en parler à nos côtés, Morgane Gode-Henric, présidente de l’ANEMF (Association Nationale des Étudiants en Médecine de France) ainsi que Elsa Karadjian, Alix Auféril, étudiantes en médecine et et Cécile Morel, infirmière, nous ont raconté leurs expériences, leurs ressentis, afin de dresser un premier bilan préoccupant des conditions de nos futurs médecins, infirmier.es, urgentistes, aide-soignant.es…

En seconde partie d’émission, c’est Daisy qui est entrée en scène avec une chronique sur les associations venant en aide aux étudiants.

Enfin l’émission sera clôturée par un reportage de nos confrères de Radio Parleur, sur le procès de Farida, l’infirmière qui avait été arrêtée lors des manifestations des soignants en juin dernier à Paris.

Présentation : Léa Hurel / Co-interview : Anna Finot / Réalisation : Colin Gruel / Chroniques : Daisy Boyer/ Coordination : Anaïs Martinez