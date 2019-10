La Matinale de 19h – Dieu est amour // 30.10.2019

Ce soir, dans La Matinale, on parle thérapie de conversion. Jean-Loup Adénor et Timothée de Rauglaudre qui viennent de publier chez Flammarion “Dieu est amour”, une enquête sur ces groupes religieux qui se proposent de guérir l’homosexualité. Ils se sont infiltrés dans ces camps « pour en finir avec l’homosexualité » pendant plusieurs mois et nous livrent un témoignage réaliste de telles « thérapie ».

« C’est un travail de tous les jours, un combat de tous les jours […] C’est se contorsionner toute sa vie pour ne pas avoir de relations homosexuelles ».

Théo s’est ensuite livré à l’exercice de la chronique puisque Rikers Island, monument historique des prisons nord-américaines, va fermer ses portes d’ici 2026. Il est revenu en détail sur le projet et ses aménagements futurs.

Dans le zoom, Farah a accueilli le REFEDD, le Réseau Français des étudiants pour le Développement Durable qui regroupe plus de 100 associations étudiantes qui œuvrent pour l’écologie dans les campus. Ils nous ont parlé de la Consultation nationale étudiante, une manière pour permettre aux étudiants de s’exprimer sur divers questions politiques qui les concernent.

Finalement, Jules nous a parlé de Brexit et a prophétisé le futur de Lucas.

