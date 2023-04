La Matinale de 19h – Didier Riebel, président de l’assocation ASCOP EHPAD & « La Belle Ville » en avant première au festival Cinema For Change // 12.04.23

Au sommaire, Nathalie reçoit Didier Riebel, président de l’association ASCOP EHPAD.

« Cette semaine, l’Assemblée nationale se saisit de cette affaire : au moins 250 millions d’euros perdus par un millier de petits épargnants, souvent retraités, 3 000 victimes de grands groupes d’Ehpad (plus de 200 résidences). Après le scandale des « Fossoyeurs », les excès de cette course aux profits des exploitants lèsent des investisseurs, non professionnels, souvent relativement modestes (artisans, commerçants, professions libérales…) qui cherchent un complément de revenus pour leur retraite, tout en contribuant au bien-être des personnes âgées dépendantes. »

Pour l’ASCOP-EHPAD, l’association qui réunit et fédère les petits épargnants, la situation est désastreuse :

« 250 millions d’euros partis en fumée, des bâtiments souvent mal entretenus au détriment des résidents, des banques et des conseillers en gestion de patrimoine qui passent sous silence les risques liés à ce type d’investissement, des promoteurs exploitants d’Ehpad qui imposent leur loi, un État qui ne joue pas son rôle de contrôle et ferme les yeux sur ces pratiques délétères. »

Gauthier viendra ensuite nous faire sa chronique humoristique déjà qualifiée de culte en interne.

Ensuite, Ange interviewera Manon Turina et François Marques réalisateurices de la Belle Ville, un film documentaire sur leur quête de solutions pour une ville meilleure, plus verte, plus conviviale.

Enfin, nous entendrons la chronique d’Olivier sur les mystères du Vatican.

Animation : Ange Fabre / Interview : Nathalie Martin / Zoom : Ange / Chroniques : Gauthier et Olivier / Réalisation : Swann Blanchet

Coordination : Marie Leroy