La Matinale de 19h // Dépression post-partum : au-delà des idées reçues // 27/09/2021

Ce soir dans La Matinale de 19h, on accueille Fanny Jacq, doctorante en psychiatrie spécialisée en périnatalité. Ensemble nous parlons de la dépression post-partum, des tabous et des idées reçues qui l’entourent. Si je vous disais par exemple que 18% des pères sont touchés par le phénomène, que le baby blues et le post-partum sont deux choses différentes ou encore que 40% des jeunes parents n’ont parlé à personne de leurs émotions post-accouchement. Parce qu’il n’y a rien d’anodin à devenir parent, notre invité plaide pour la prise en compte de la dimension psychologique avant et après la naissance.

Update. Le lendemain de l’émission, à l’occasion des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie, le président Emmanuel Macron a annoncé, dans son discours de clôture, le remboursement par le sécurité sociale dès 2022 des séances chez le psychologue sur prescription du médecin traitant (parcours de soin) et sur la base d’un forfait, avec un volet spécial sur le diagnostique et la prise en charge de la dépression post-partum

En deuxième partie, Marie Aubert fait ses débuts derrière le micro. Aujourd’hui, exercice pratique. Dans la famille démocratie participative, je demande le budget participatif. Après cette incursion dans les petits papiers de la Mairie de Paris, on a la chance d’accueillir Clément Abbey, auteur du documentaire Bibliothèque publique, il est parti à la rencontre de ceux qui peuplent l’emblématique BPI du Centre Pompidou. Philosophe et réalisateur, il saisit ces autres pris dans leurs pensées, avec une question : que venez-vous faire à la bibliothèque ?

On finit sur une note géopolitique avec Adrien-Guillaume venu nous expliquer les raisons de l’annulation du concert de Werrason prévu initialement au Zénith de Paris.

