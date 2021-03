La Matinale de 19h – Culture en danger // 16.03

Cela ne vous aura pas échappé, le monde de la culture et ses acteurs sont en crise ; privés de pouvoir se donner en spectacle, en projection et en exposition depuis novembre dernier. La Matinale de 19h revient sur ce secteur, mis en danger par la pandémie de Covid-19 comme l’action gouvernementale. Nos invités : Sultana, chanteuse autrice et compositrice, et Jann Halexander de la même profession. Ils ont tous les deux participé à l’opération des théâtres ouverts, en donnant un concert dans les règles sanitaires fin janvier.

En deuxième partie d’émission, notre émission zoom : on reçoit Maud Baudier, fondatrice des Bornées, start-up qui encourage les femmes à se mettre au vélo.

Ce n’est pas tout, puisque Kathleen Franck chronique sur son humeur (un indice chez vous : on est en crise sanitaire). Et en fin d’émission, Anaïs Martinez et Eliott Janon ouvrent leurs chakras radiophoniques.