La Matinale de 19h // COP26 : l’eau, une ressource rarifiée ? // 09/11/2021

Au sommaire de cette émission, un programme tout d’abord lié à quelque chose qui semble abondant mais risque de devenir rare : l’eau. En marge de la Cop 26, conférence sur le climat à Glasgow, la problématique de l’eau est plus que jamais présente. Les milieux aquatiques et océaniques vont subir de profonds changements si rien n’est fait. Nous aurons le plaisir de comprendre ces enjeux pour notre Grand Sujet sur notre antenne grâce à Nicolas Imbert, directeur de l’ONG Green Cross auteur d’une étude et d’un appel. Nous “zoomerons” dans une seconde partie avec Emmanuelle Alavoine sur le festival “Les femmes s’en mêlent” se déroulant à partir du 15 novembre à Paris avec son directeur Stéphane Amiel. Nos chroniqueurs s’échauffent, se détendent et n’attendent que leur tour, d’entrer dans le ring. Nolwenn Autret et Sylvie Argibay nous parlerons donc respectivement de banderoles et de théâtres. Soyez attentif et bienvenu dans la matinale de 19h !

Présentation : Adrien-Guillaume Padovan / Co intervieweuse : Emmanuelle Alavoine / Chroniqueuses : Nolwenn Autret et Sylvie Argibay / Réalisation : Tom Mcminigal / Coordination : Hugo Leroi / Invités.ées : Nicolas Imbert / Web : Hugo Leroi