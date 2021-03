La Matinale de 19h // Comment prendre en photos le contexte du COVID ? // 30/03/21

Au programme de cette matinale, on parle de photographie et de sensibilisation sociale à travers l’art, d’abord avec d’abord Laurent Nicourt, photographe parisien à l’origine du projet Maisons de fortune, qui donne à voir les abris des personnes sans domicile fixe, sur Instagram mais pas que, puis avec Emeline Péru, infirmière au CHU de Nice et photographe, qui tient le compte Derrière nos portes, en collaboration avec l’une des ses collègues, afin de mettre en image les coulisses de leur service, celui de réanimation.

En deuxième partie, on change de ton pour parler humeur du jour et musique, avec deux chroniqueuses talentueuses, Chloé, qui vante l’espoir et la solidarité depuis sa chambre où elle est confinée après avoir attrapé le Covid, et Lucie, avec qui on s’interrogera sur les engagements politiques de la chanteuse Beyoncé.

Présentation : Nadia Noumri / Co-interview : Glenn Gillet / Chroniques : Chloé Bergeret et Lucie Claudon / Coordination : Anaïs Martinez / Réalisation : Margot Page / Web : Glenn Gillet