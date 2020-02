LA MATINALE de 19h – CLAP // 24.02.2020

La matinale de 19h accueille ce soir les représentant du collectif des livreurs Autonomes Parisiens . A notre micro Jérôme Pimot et Edouard Bernasse qui reviennent en détail sur les conditions qui produisent la précarité des travailleurs livreurs et conducteurs soumis au statut d’auto-entrepreneurs. Un statut qui est aujourd’hui subi et non choisi et qui laisse aux plateforme le pouvoir sur les conditions d’utilisations par les auto-entrepreneur de leur outil de travail. L’obligation de répondre aux horaires et aux notes éditées par l’algorithme des sociétés construit un salaria caché par l’auto entreprise. Les conditions de sécurité sociales n’étant pas remplies le collectif s’organise pour demander la protection et la rémunération due à leur travail.

En seconde partie d’émission Antoinette nous explique le lien entre Griveau et le porno dans une chronique au couleurs de culture ou d’agriculture.

Le festival Effractions s’installe pour sa première édition à la BPI pour mettre en exergue les liens entre les auteurs de fictions et la réalité contemporaine dans laquelle ils s’inscrivent. Une semaine de rencontres et ateliers présentés par la programmatrice du festival Blandine Fauré.

Une dernière chronique tout feu tout flamme pour terminer cette édition avec Lili !