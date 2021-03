La Matinale de 19h : Benoît Berthe Siward contre les thérapies de conversion // 29.03.2021

La députée LREM ouvertement lesbienne Laurence Vanceunebrock-Mialon vient de déposer une proposition de loi destinée à interdire les thérapies de conversion. Ces “pratiques, destinées à changer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne”, nous viennent des Etats-Unis. Mais continuent à avoir cours aujourd’hui, en France, autant dans les paroisses reculées que dans des cabinets de psychologues parisiens, dans des hôpitaux, ou dans des camps de vacances entre bourgeois… On en parle ce soir avec notre invité Benoït Berthe Siward, rescapé de thérapie de conversion et membre du collectif Rien à Guérir, qui lutte contre ces pratiques.

En seconde partie d’émission : Thomas Pesquet s’apprête à se rendre sur la Station Spatiale Internationale. Mais pour quoi faire ? Jonathan Luzamba nous dit tout.

Ce mois de mars était l’occasion de célébrer les 150 ans de la Commune. Revue de presse avec Glenn Gillet.

Et puis les quatre étudiants syndicalistes de l’UNEF qui s’étaient introduits dans une réunion de l’administration de leur Université viennent d’être relaxés par le tribunal de Nanterre, un an et demi après les fait. Reportage d’Élin Casse pour Radio Parleur.

