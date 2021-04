La Matinale de 19h // 1 an de galères à RCP en temps de Covid // 15/04/21

Ce soir, c’est un véritable retour dans le passé qu’on se propose de faire à Radio Campus Paris. On va revenir sur un an de galères au cours d’une émission très spéciale qui donne la parole à ceux qui ont fait vivre notre radio favorite pendant cette première année de confinement. On attaque cette heure d’émission avec un flashback au printemps dernier. On aura le plaisir de parler avec Chris avec qui on va retracer l’adaptation de Campus et de ses programmes face aux mesures de confinement total.

Ensuite, on rend hommage aux bénévoles qui ont découvert Campus pendant le confinement. On donne la parole aux piou-pious qui n’ont encore jamais connu Campus autrement que dans un contexte relou de confinement pour qu’ils nous racontent leur expérience, leur joie, leurs doutes.

Mais LA grosse info du jour, c’est que c’est la dernière d’Anaïs, notre coordinatrice de la saison. Pour elle qui a fait toute sa mission en mode confiné, on voulait lui rendre hommage pour la dernière et passer symboliquement le flambeau à son successeur, Hugo.

On finira l’émission avec un clin d’oeil à notre radio de demain, avec André, Jules et Philipp qui viennent vous convaincre de participer à notre crowdfunding pour ramener Campus à la maison.

Le tout, saupoudré de chroniques et de surprises par Eliott, Maxime, Colin, Loïc, Shani et Nicolas.

Présentation: Jules Benveniste / Chroniques : Eliott Janon, Simon Marry & Maxime Fassioti, Shani Riou, Colin Gruel, Loïc Gazar, Nicolas Rivoisi / Témoignages : Chloé Bergeret, Zoé Neboit, Mathilde Descotes, Glenn Gillet, Gwen Troyano Réalisation: Colin Gruel/ Coordination: Anaïs Martinez et Hugo Leroi