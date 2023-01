La Matinale de 19 heures – Télésurveillance des examens à Paris 8, deux lauréates de Créart’Up & le festival Megaphone Tour // 17.01.23

Au sommaire de cette émission:

En première partie pour l’interview on discutera de la télésurveillance des examens de Paris 8 avec Vi, membre de la quadrature du net, Maitre Verdier, l’avocat en charge du dossier, et Jodi Masley, une des étudiant.es à l’initiative du mouvement.

Ensuite ZOOM sur Créart’Up, un dispositif d’accompagnement et de production de projets artistiques et culturels qui a pour ambition de faire émerger les projets artistiques étudiants les plus audacieux et novateurs et on recevra Alice Etienne et Annouck Saussier, les deux lauréates théâtre de cette année.

C’est une matinale bien complète puisqu’on fera ensuite un deuxième ZOOM sur le Megaphone Tour, un festival itinérant pour des artistes émergents et on recevra Caroline Guaine, la directrice du festival pour en discuter.

Présentation : Lucia Gicquel / Interview : Gabrielle Bayer / Zoom : Pierre Yves Le Rayer & Marie Leroy / Réalisation : Alexandre Banoubie / Coordination : Marie Leroy