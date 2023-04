La Matinale de 19 heures – L’action du Secours populaire suite à la catastrophe Rue Tivoli à Marseille & La pièce « Une cabane pour Ernesto » de la Compagnie L’inexplicable // 19.04.23

Ce soir la Matinale parle de la reconstruction, après l’échec, la catastrophe et la violence.

Nous recevons d’abord Farida Benchaa, Secrétaire générale de la fédération du Secours populaire des Bouches-du-Rhône, qui vient nous parler de la mobilisation de cette association pour venir en aide aux familles victimes de l’immeuble soufflé ce dimanche à Marseille (17 rue de Tivoli). Suite au lourd bilan humain et matériel de l’effondrement, les équipes du secours populaire sont sur le terrain pour aider les personnes qui se trouve le plus grand dénuement. Ils se mobilisent lors de collectes de produits d’hygiène, mais aussi de collectes de fonds afin de fournir l’aide la plus appropriée aux sinistrés.

Après cette expérience très pratique de la catastrophe, nous aborderons son caractère plus mystique.

Anna Harel de la Compagnie L’inexplicable viendra nous parler de la mise en scène de la violence et de la création qui naît quand on donne aux protagonistes la possibilité de se reconstruire. Leur spectacle, “Une cabane pour Ernesto” qui met en scène la violence des enfants se joue le 24 avril au théâtre El Duente à Ivry à 20h30.

Nous finirons par la chronique sur Charles de Gaulle Étoile du collectif @rcp_25ans_ensemble, une ode nostalgique à ceux qui rataient leurs avions, et qui maintenant on l’espère ne ratent plus que leurs trains.

Animation, Interview et Zoom : Elfie Gay et Ellea Monnier-Ragaigne / Chronique : @rcp_25ans_ensemble / Réalisation : Rosalie Berne / Coordination : Marie Leroy et Alexandre Banoubie