La Matinale de 19 heures – « 395 days of war in Ukraine » et Sciences Po & Partir à vélo pour sensibiliser à l’écologie // 23.02.23

Le grand sujet de cette Matinale sera tournée vers l’organisation de « 365 days of war in Ukraine » à Sciences Po avec deux étudiantes ukrainiennes à l’initiative de l’évènement.

Pour commencer cette émission, nous recevrons Daryna et Maryna Patiuk, étudiantes à Sciences Po. Elle sont arrivées étudier en France pour fuir la Guerre en Ukraine. Un an après, elles participent à l’organisation de l’évènement « 365 days of war in Ukraine ». La journée revêt à la fois un volet scientifique, artistique, avec deux expositions, et enfin, personnel, avec le témoignage scénographié de Masha Isakova, comédienne ukrainienne installée en France. Une collecte de fonds est également organisée. Lucas mènera cette interview et Gabrielle la traduira en direct.

Ensuite, Zoom sur une initiative écologique. Nous recevrons Marie Gougeon, qui partira très bientôt pour un tour de France à vélo. Avec une amie, elles mèneront des actions de sensibilisation aux questions écologiques dans les collèges et lycée.

Ensuite, les chroniques de Rosalie, Gauthier et d’Olivier. Vous allez rigoler, mais aussi vous instruire…

Animation : Lucia Gicquel / Interview : Lucas Corroy / Traduction : Gabrielle Bayer / Zoom : Maya Schatzlé / Chroniques : Gauthier, Rosalie Berne et Olivier Delaporte / Technique : Serkan Fourfred / Coordination : Marie Leroy