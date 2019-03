La Matinale – DAESH & Très Court Festival // 07.03

En première partie, nous accueillons Amélie CHELLY, docteure en sociologie religieuse et politique. Elle est spécialiste du monde iranien, de l’islam chiite, et plus largement des phénomènes de politisation de l’islam. Elle vient nous parler de la fin supposée de l’Etat islamique.

« Daesh va devoir intégrer la perte territoriale dans son discours et démontrer une aptitude nouvelle à vivre dans la clandestinité comme Al Qaïda. »

En deuxième partie, nous recevons Perrine DUFOURQ coordinatrice du Très Court Festival et Sandra PARRA comédienne et auteure du très court métrage « Toi et / ou moi ». Elles viennent notamment nous parler de la plate-forme Paroles de femmes.

« Le très court métrage, c’est un exercice extrêmement difficile: chaque plan doit être bien pensé. C’est l’occasion pour des jeunes réalisateurs et réalisatrices de se lancer avant d’entrer dans la court des grands. »

Présentation : Kathleen Franck / Co-interviews : Vincent Michel & Tiphaine Albessard / Reportages : Radio parleur & Julie Maréchal / Coordination et production : Bettina Lioret / Réalisation : Antonin Simard