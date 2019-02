La Matinale – Ligue du LOL & Harcèlement scolaire // 20.02

Cette Matinale est consacrée ce soir au harcèlement. Harcèlement au travail tout d’abord, avec cette affaire “de la ligue du LOL”, du nom de ce groupe Facebook créé en 2009 et dont les membres, journalistes occupant aujourd’hui des postes à responsabilités dans des rédactions prestigieuses, telles Libé, les Inrocks, ou encore Slate.fr, ont harcelé pendant plusieurs années des dizaines de leurs collègues, pour la plupart, des femmes. Léa Lejeune, journaliste à Challenges et présidente du collectif “Prenons la Une”, qui rassemble des femmes journalistes, est avec nous pour en parler.

« Les membres de la ligue du LOL se sentaient autorisés, parce qu’ils étaient de gauche et progressistes, à tenir des propos racistes, sexistes et homophobes. »

Il sera ensuite question de harcèlement scolaire. Et on découvrira le court-métrage Darrel qui traite de ce sujet brûlant. Julien Hein, réalisateur du film, et Jordan Schwab, membre du conseil des jeunes d’Evry-Courcouronnes, et impliqué dans ce projet, seront au micro de cette Matinale.

« Le plus gros problème avec le harcèlement c’est de prendre conscience qu’on en est victime. »

Et pour agrémenter cette émission Lucie Brillanceau viendra nous livrer sa chronique aux alentours de 19 heures 35.

