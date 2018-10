La Matinale – Crise au Yémen & « Les culottés du bocal » // 31.10

Après 4 ans de guerre et près de 50 000 victimes, dont de nombreux civils, le conflit armé au Yémen est en train de dégénérer en une crise humanitaire sans précédent. La France et les Etats-Unis, qui dénoncent les violences sur la population civile sont pourtant accusés de participer indirectement à alimenter la crise yéménite en vendant des armes à l’Arabie Saoudite. Pour en parler nous recevons par téléphone, François Burgat chercheur au CNRS spécialiste du Moyen-Orient.

« Le conflit ne peut se maintenir sans la logistique occidentale. »

En seconde partie d’émission, Anne Loyal, membre de l’association Les Culottées du bocal viendra nous parler de ce projet d’éducation populaire, qui monte des pièces de théâtre, des conférences et des ateliers pour penser avec les plus jeunes, un modèle de société plus juste, altruiste et harmonieux.

Nos magnifiques chroniqueurs viendront, bien évidemment, ponctuer cette émission. Louis nous parlera du dernier rapport de WWF sur la biodiversité et Simon nous présentera un film documentaire vu au festival Pariscience ce week-end, intitulé “Le Pouvoir nuit t-il gravement au cerveau ?”

Présentation : Lucas Aubry/ Co-interviews : Vincent Michel et Pitoum/ Chroniques : Louis Scocard et Simon Marry/ Réalisation : Pauline Lecerf / Coordination : Bettina Lioret