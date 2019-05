La Matinale – Complotismes // 21.05

A l’occasion de la publication, le 24 avril dernier, du rapport annuel 2018 sur le complotisme et le négationnisme par l’Observatoire du conspirationnisme, la Matinale de 19h reçoit l’essayiste Christophe Bourseiller, auteur de C’est un complot ! Voyage dans la tête des conspirationnistes (éditions JC Lattès, 2016) pour dresser l’état des lieux de ces phénomènes. Dans cet ouvrage, notre invité décortique vingt-neuf théories du complot pour répondre sur le fond aux principales théories conspirationnistes. En sa compagnie, on détaille les invariants de ces pseudos-thèses qui alimentent la paranoïa et la défiance générale vis-à-vis des institutions des politiques ou encore des médias. On évoque également les dernières théories en vogue, comme l’incendie prétendument « prémédité » de Notre Dame de Paris.

Présentation : Inès Edel-Garcia/ Co-interview: Daphné Deschamps / Revue de presse: Kathleen Franck / Chronique: Colleen de Radio Parleur / Réalisation : Elliott / Coordination : Bettina Lioret / Web : Daphné Deschamps