La Matinale – Collectif Focus // 04.11.2019

Ce soir, au sommaire: de la photo, de la radio, du texte et, avant tout, du journalisme de terrain : la Matinale de 19 heures reçoit Hugo Boursier et Hugo Nazarenko, du collectif Focus, qui rassemble des journalistes pigistes travaillant pour différentes rédactions. On évoque, notamment, leurs conditions de travail et leur rémunération.

Au micro du Zoom, Cécile Schall, fondatrice et directrice de Fotofever, vient nous parler de la huitième édition de cette foire internationale de photographie contemporaine, qui se tiendra au Carrousel du Louvre du 8 au 10 novembre 2019.

Et ce n’est pas tout, puisque Kathleen vous livre sa revue de presse, placée ce soir sous le signe des minorités. Enfin, Kaoane nous apprend ce qu’est la fenêtre d’Oberton.

Présentation : San Albessard / Co-interview : Maxime Fassiotti / Revue de presse : Kathleen Franck / Zoom : Hugo Passard / Chronique : Kaoane Goutte / Coordination : Jules Benveniste / Réalisation : Louis Lecerf / Web : Hugo Passard